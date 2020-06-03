В детском саду Саранска девочка локтем попала в тарелку с горячим супом

3 Июнь 2020 2020-06-03T07:50:47+03:00

Маме о несчастном случае воспитатель сообщила лишь спустя два часа

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Прокуратурой Октябрьского района г. Саранска по информации, размещенной в сети «Интернет», проведена проверка соблюдения в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 9» законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что примерно в 12 часов 4 марта малолетняя девочка, при отсутствии надлежащего присмотра и контроля, локтем попала в тарелку с горячим супом, в результате чего получила термический ожог второй степени.

В нарушение требований законодательства маме девочки о произошедшем несчастном случае воспитателем было сообщено спустя два часа.

В адрес заведующей образовательной организации прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воспитанниками со стороны работников детского сада, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU