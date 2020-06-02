2 Июнь 2020 2020-06-02T18:15:09+03:00

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В региональном этапе конкурса приняли участие 115 юных жителей области в возрасте от 6 до 14 лет. Жюри, в состав которого вошли представители регионального управления МВД и Общественного совета, выбрало три лучших работы. Их авторами стали 12-летний Даниил Китаев из села Наровчат (1 место), 14-летний Илья Тимофеев из Пензы (2 место) и 6-летний Максим Прошкин из Заречного (3 место).

На торжественной церемонии детей поздравили заместитель начальника УМВД России по Пензенской области полковник внутренней службы Сергей Голунков и член Общественного совета при региональном управлении подполковник милиции в отставке Михаил Зейкан. Они вручили призёрам дипломы и подарки.

Работа победителя регионального этапа конкурса будет выставлена в музее пензенской полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/782756" frameborder="0"></iframe> В Пензе наградили участников регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».

ИСТОЧНИК KP.RU