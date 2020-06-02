2020-06-02T18:02:02+03:00
Общество

УФНС России по Пензенской области информирует

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УФНС России по Пензенской области информирует, как воспользоваться правом на льготу организации, признаваемой налогоплательщиком в отношении объекта недвижимого имущества, сдаваемого в аренду

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции Закон Пензенской области от 27.11.2003 № 544-ЗПО «Об установлении и введении в действие на территории Пензенской области налога на имущество организаций» (далее – Закон) дополнен статьей 2-6, предусматривающей в налоговом периоде 2020 года налоговые льготы по находящимся в аренде объектам недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость и применяется налоговая ставка в размере 2,2 процента.

Согласно нормам статьи 2-6 Закона для того, чтобы воспользоваться правом на льготу организации, признаваемой налогоплательщиком в отношении указанных объектов недвижимого имущества необходимо:

1.Определить, кто из арендаторов (с которым до 01.03.2020 заключен договор аренды) льготируемого объекта осуществляет предпринимательскую деятельность по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года из числа ОКВЭД, указанных в пункте 3 части 3 статьи 2-6 Закона для наиболее пострадавших отраслей.

2.Заключить дополнительное соглашение к договорам аренды с арендаторами, отвечающим вышеуказанным условиям, о снижении арендной платы на период с 01.03.2020 и до окончания действия режима повышенной готовности, установленного постановлением Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 №27.

3.Определить размер указанного снижения арендной платы за период с 01.03.2020 и до окончания действия режима повышенной готовности.

4.По истечении налогового периода 2020 года в срок не позднее 30.03.2021 представить в налоговый орган по месту нахождения льготируемого объекта недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, налоговую декларацию по налогу на имущество организаций, в которой при расчете налога в отношении льготируемого объекта уменьшить сумму налога на ранее определенную в пункте 3 величину снижения арендной платы.

В соответствии с частью 4 статьи 2-6 Закона к налоговой декларации в обязательном порядке прилагаются:

1) договор аренды;

2) дополнительное соглашение (дополнительные соглашения) к договору аренды, предусматривающее снижение размера арендной платы за период применения налоговой льготы;

3) документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по договору аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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