В Рузаевке отремонтируют еще девять улиц

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:47:03+03:00

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В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году в Рузаевке отремонтировали десять улиц.

До конца этого года запланирован ремонт еще девяти дорог. Это улицы Зои Космодемьянской, Терешковой, Рубцова, Васенко, Чапаева, а также вторая Мельничная и Бедно-Демьяновская. По одной дороге будет отремонтировано в двух селах - Пайгарме и Ключареве. Капитальный ремонт улицы Юрасова в Рузаевке переносится на будущий год.

- Это случилось потому, что из федерального бюджета были выделены деньги на приобретение 36 квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Одна многоэтажка строится по улице Трынова, вторая – на улице Юрасова. Кроме того, в районе новой школы № 12 планируется возведение трехэтажного здания детского кванториума, - рассказал глава городской администрации Алексей Домнин. - Если мы сейчас проведем капитальный ремонт дороги по улице Юрасова, то при строительстве этих объектов она будет испорчена и уже не попадет не под какие гарантии. Поэтому совместно с депутатами и членами градсовета было принято решение о переносе ремонта этой дороги на 2021 год. В этом же году по улице Юрасова пройдет только ямочный ремонт. А на высвободившиеся средства было принято решение отремонтировать дороги по улицам Беднодемьяновская (от ул. Маяковского до ул. Льва Толстого), Льва Толстого, Чапаева и Васенко. Все они являются автобусными маршрутами.

ИСТОЧНИК KP.RU