Иван Белозерцев пообщался с юными журналистами
Юные журналисты задали много вопросов губернатору: и о чем он мечтал в школьные годы, и какие книги читал, и думал ли, что когда-нибудь займет такую должность.
- Я никогда не думал, что возглавлю Пензенскую область, - ответил честно Иван Белозерцев. – Это очень непросто, поскольку должность накладывает очень большую ответственность. Приходится решать множество вопросов, работать над улучшением жизни в регионе, помогать людям. Хочется, чтобы Пензенская область была узнаваема.
Среди приоритетов региональной политики в работе с детьми глава региона назвал обеспечение возможности получения подрастающим поколением качественного образования и медицинской помощи.
- Мы строим новые школы и ремонтируем действующие, закупаем необходимое оборудование, создаем для учащихся комфортную среду, - подчеркнул глава региона. – Развиваем здравоохранение, культуру и спорт, чтобы в Пензенской области росли умные, здоровые и творческие дети. Все условия для этого есть.
ИСТОЧНИК KP.RU