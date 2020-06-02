2020-06-02T16:37:36+03:00
Общество

Иван Белозерцев пообщался с юными журналистами

Пресс-конференция в онлайн-режиме состоялась в День защиты детей
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Юные журналисты задали много вопросов губернатору: и о чем он мечтал в школьные годы, и какие книги читал, и думал ли, что когда-нибудь займет такую должность.

- Я никогда не думал, что возглавлю Пензенскую область, - ответил честно Иван Белозерцев. – Это очень непросто, поскольку должность накладывает очень большую ответственность. Приходится решать множество вопросов, работать над улучшением жизни в регионе, помогать людям. Хочется, чтобы Пензенская область была узнаваема.

Среди приоритетов региональной политики в работе с детьми глава региона назвал обеспечение возможности получения подрастающим поколением качественного образования и медицинской помощи.

- Мы строим новые школы и ремонтируем действующие, закупаем необходимое оборудование, создаем для учащихся комфортную среду, - подчеркнул глава региона. – Развиваем здравоохранение, культуру и спорт, чтобы в Пензенской области росли умные, здоровые и творческие дети. Все условия для этого есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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