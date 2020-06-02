Пензенец присоединился к Всероссийской онлайн-акции «Росгвардия. Книги детства»

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:58:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Федеральной службе войск национальной гвардии РФ стартовала акция «Росгвардия. Книги детства». Ее главная цель - рассказать подрастающему поколению о любимых и самых интересных книгах из детства сотрудников.

Акция проходит в видео-формате, ее уже поддержали известные актеры и поэты, деятели культуры. Все ролики, созданные в рамках проекта, размещаются на официальных страницах Росгвардии и на площадке видеохостинга «YouTube» под единым хэштегом #РосгвардияКнигиДетства.

Пензенские росгвардейцы тоже решили присоединиться к акции, и сотрудник вневедомственной охраны прочитал ребятам эпизод из любимой детской книги. Произведение Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени», по мнению младшего сержанта полиции Евгения Красовитова, наглядно показывает, что самое дорогое, что есть у человека — это время.

- Мы часто откладываем дела «на потом», думаем, что успеем. А что говорить о детях? Бывает так, что им не хочется делать нудные и не интересные, но важные вещи. Уроки, домашние дела обязательно подождут. Сказка Евгения Шварца учит не растрачивать время напрасно: нельзя упускать драгоценные минуты жизни. Это важно объяснить детям, поэтому мы решили зачитать отрывок именно из этого произведения, - пояснил Евгений Красовитов.

ИСТОЧНИК KP.RU