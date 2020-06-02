2020-06-02T10:00:45+03:00
Происшествия

Двое полицейских в Мордовии спровоцировали мужчину на покупку наркотиков

Получив от родственников 2 миллиона рублей, они обещали урегулировать проблему, но мужчина получил длительный срок
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Мордовия
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Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц из числа руководящего состава межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий).

По версии следствия, в 2018 году сотрудники органов внутренних дел в целях искусственного формирования положительных показателей в сфере незаконного оборота наркотических средств на территории обслуживаемого района, спровоцировали мужчину к незаконному приобретению и хранению наркотического средства.

В результате он был осужден на длительный срок лишения свободы. Кроме того, подозреваемые получили от родственников указанного мужчины денежные средства в сумме 2 миллиона рублей за то, что они якобы поспособствуют тому, чтобы его не заключали под стражу и назначили наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения содержание под стражей.

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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