Опрошены пятнадцатилетние девушки, чью драку сняли на видео

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:35:08+03:00

В Пензе проводится доследственная проверки по факту конфликта между подростками

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По информации, размещенной в социальной сети о конфликте между подростками, следственным отделом по Железнодорожному району города Пензы СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по ст. 116 УК РФ (побои).

Установлены личности всех несовершеннолетних, участвовавших в конфликте 21 апреля 2020 года, опрошены девушки, которые на видео причиняли друг другу телесные повреждения (все 2005 года рождения).

В рамках проверки органом следствия будут детально установлены все обстоятельства причинения побоев несовершеннолетним, причина конфликта, а также будет исследован вопрос, проводилась ли ранее сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних работа в отношении участников драки, при наличии оснований, их действиям (бездействию) будет дана правовая оценка, отмечает пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области.

По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU