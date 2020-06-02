Пароль для выплаты 10 тысяч рублей - точные имя и отчество вашего ребенка

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:57:10+03:00

В Пензенской области около 124 тысяч семей с детьми от 3 до 16 лет, начиная с 1 июня, получат единовременное пособие

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В Пензенской области почти 124 тысячи семей с детьми 3-16 лет, начиная 1 июня, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Всего в регионе было подано 123 949 заявлений на эту меру поддержки. По большинству заявлений вынесены положительные решения. Сумма средств к выплатам составляет почти 1 239 млн рублей.

Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Необходимо быть очень внимательными и не допускать ошибок. Грубые ошибки, допущенные при заполнении заявления, могут стать причиной вынесения отказного решения. Например, неверно указано имя или отчество ребенка. Также часто родители вместо номера и даты актовой записи указывают дату и номер свидетельства о рождении. И, следовательно, заявление, необходимо будет подавать повторно.

Подать заявление можно на Едином портале Госуслуг. Для удобства граждан упрощена навигация: в меню на главной странице сразу предусмотрена кнопка для подачи заявления.

Обратиться можно и лично в клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан осуществляется только по предварительной записи по номеру телефона горячей линии ОПФР (8412) 42-62-92 или по номеру горячей линии территориального органа ПФР в районе проживания заявителя.

Всего Отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области ожидает около 177 тысяч заявлений от этой категории граждан.

Опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату. Для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Родителям, дети которых родились за границей, из-за чего невозможно идентифицировать их в государственном реестре записей актов гражданского состояния, необходимо также лично, со свидетельством о рождении ребенка, обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU