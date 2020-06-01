2020-06-01T17:14:04+03:00
Происшествия

Житель Мордовии предстанет перед судом за убийство сына сожительницы

ЧП произошло минувшей зимой
Анна ЧЕРНАЯ
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Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

Согласно информации следствия, вечером 16 февраля в селе Ясная Поляна мужчина поссорился с сыном сожительницы 1988 года рождения, с которым у него сложились неприязненные отношения. Во время скандала обвиняемый взялся за нож и нанес обидчику несколько ударов, от которых он скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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