Житель Мордовии предстанет перед судом за убийство сына сожительницы
Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовное дело в отношении 58-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.
Согласно информации следствия, вечером 16 февраля в селе Ясная Поляна мужчина поссорился с сыном сожительницы 1988 года рождения, с которым у него сложились неприязненные отношения. Во время скандала обвиняемый взялся за нож и нанес обидчику несколько ударов, от которых он скончался на месте.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU