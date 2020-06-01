В Саранске продолжается строительство еще одного моста через реку Инсар

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:36:35+03:00

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Вчера председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков посетил несколько строительных площадок в городском округе Саранск. Среди них - детский сад на 160 мест в поселке Ялга. Само здание будущего учреждения уже построено, и сейчас в нем ведутся отделочные работы.

Владимир Сушков также побывал и на стройплощадке бассейна Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева. Работы на объекте ведутся с отставанием от графика. Для ускорения строительства председатель Правительства поручил организовать работу в две смены.

Помимо этого, премьер-министр осмотрел мост через реку Инсар, возводимый в рамках строительства автомобильной дороги по улице Строительной в Саранске. Этот объект в будущем соединит два спальных района города - Химмаш и Светотехстрой, и разгрузит центральную часть города. Мост возводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Владимир Сушков поручил в течение недели завершить работы по устройству временной проездной дороги к мосту и дамбе сопряжения, и приступить к работам по гидроизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU