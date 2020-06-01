Пензенские росгвардейцы вернули потерявшегося восьмилетнего мальчика матери

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:26:12+03:00

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Патруль Росгвардии, находясь на службе, заметил маленького мальчика, сидящего на обочине дороги без верхней одежды. Правоохранители заговорили с ребенком, желая узнать, где его родители, но напуганный ребенок на вопросы не отвечал.

Патрульные отправились искать дом ребенка. Вскоре, проезжая по 2-му Производственному проезду, сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на обеспокоенную женщину, которая явно кого-то искала.

Как оказалось, это и была мать потерявшегося мальчика. Женщина, не сдерживая слёз, поблагодарила сотрудников Росгвардии за найденного сына.

ИСТОЧНИК KP.RU