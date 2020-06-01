Более 30 пляжей в Пензенской области будут сертифицированы

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:51:30+03:00

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Сегодня начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаил Панюхин доложил о ходе обустройства пляжных пространств и зон отдыха. Всего на территории региона планируется сертифицировать более 30 пляжей.

- Необходимо проверить их состояние, завезти песок, установить оборудование, организовать дежурство в местах отдыха, - поручил Иван Белозерцев. – После снятия изоляции в жару люди будут искать места отдыха, куда им поехать и где отдохнуть, искупаться. Наша задача – сохранить их жизнь и здоровье, а для этого надо подготовить хорошие условия для отдыха в летний период около водоемов.

ИСТОЧНИК KP.RU