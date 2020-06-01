Пензенские медики станут первыми донорами плазмы с антителами
Она будет переливаться тяжелым больным с коронавирусом
Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В пензенском центре специализированных видов медпомощи приступили к тестированию работников на выявление антител.
Как сообщила заместитель главного врача учреждения Джамиля Курмаева, часть сотрудников, работающих в «красной зоне», сами переболели коронавирусом, а, значит, теперь обладают иммунитетом к нему. Они могут стать первыми донорами плазмы для лечения тяжелых пациентов с COVID-19.
Пока тесты на антитела больница проводит только медицинским работникам.
ИСТОЧНИК KP.RU