Жителя Саранска привлекут к ответственности за поломку шлагбаума [ВИДЕО]

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:43:56+03:00

Во время порчи имущества мужчина был пьян

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Жители одного из домов на улице Коммунистической в Саранске сообщили в полицию о поломке шлагбаума у них во дворе. Подозреваемого в порче имущества удалось задержать быстро: им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.

Как установили полицейские, трое молодых людей проходили мимо установленного во дворе ограждения. Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал бить по устройству ногами, пока не сломал его.

В содеянном подозреваемый признался, в его отношении составлен протокол.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/782403" frameborder="0"></iframe> В Саранске мужчина сломал шлагбаум.

ИСТОЧНИК KP.RU