Жителя Саранска привлекут к ответственности за поломку шлагбаума [ВИДЕО]
Во время порчи имущества мужчина был пьян
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Жители одного из домов на улице Коммунистической в Саранске сообщили в полицию о поломке шлагбаума у них во дворе. Подозреваемого в порче имущества удалось задержать быстро: им оказался 34-летний ранее судимый местный житель.
Как установили полицейские, трое молодых людей проходили мимо установленного во дворе ограждения. Один из мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал бить по устройству ногами, пока не сломал его.
В содеянном подозреваемый признался, в его отношении составлен протокол.
В Саранске мужчина сломал шлагбаум.
ИСТОЧНИК KP.RU