2020-05-31T16:37:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Саранске подтверждено еще восемь случаев заболевания коронавирусом

Всего же по республике за сегодня выявлено 35 новых пациентов
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
No_titleNo_titleФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом,из них девять выявлено в Дубенском районе, восемь – в г. о. Саранск, шесть – в Рузаевском, три – в Атяшевском районе. По два случая зафиксировано в Ичалковском и Зубово-Полянском районах, по одному – в Ромодановском, Лямбирском, Краснослободском, Торбеевском и Чамзинском районах.

Наибольшие по численности возрастные группы среди сегодняшних больных – от 50 до 60 лет (10 человек) и от 30 до 40 лет (8 человек). Старше 60 лет – 5 человек, моложе 30 лет – 7 человек. Самой пожилой из сегодняшних подтвержденных больных 81 год, самому молодому – 25 лет.

Всего в республике выявлено 1895 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 799 человек. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Пензенской области продлен до 14 июня
В Саранске подтверждено еще восемь случаев заболевания коронавирусом
В Мокшане на пожаре погиб мужчина
В Пензенской области стартует акция «Здравствуй, лето. Лето без опасности»
В Мордовии возобновляют регистрацию браков
Муниципальные служащие Пензы вышли на субботник
Избрана мера пресечения - подписка о невыезде
В центре Пензы после рейда закрыли четыре магазина и кафе
Недобросовестных подрядчиков надо штрафовать
Новый корпус Детской больницы в Мордовии будут строить в две смены
В Пензе отремонтируют подвесной мост через Суру
В Мордовии подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом
Пензенский кофеман может лишиться свободы за кражу в магазине
В Мордовии разыскивается подозреваемый в мошенничестве
Военнослужащие Заречного записали видеоэкскурсию по своей части