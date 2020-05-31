В Саранске подтверждено еще восемь случаев заболевания коронавирусом
В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом,из них девять выявлено в Дубенском районе, восемь – в г. о. Саранск, шесть – в Рузаевском, три – в Атяшевском районе. По два случая зафиксировано в Ичалковском и Зубово-Полянском районах, по одному – в Ромодановском, Лямбирском, Краснослободском, Торбеевском и Чамзинском районах.
Наибольшие по численности возрастные группы среди сегодняшних больных – от 50 до 60 лет (10 человек) и от 30 до 40 лет (8 человек). Старше 60 лет – 5 человек, моложе 30 лет – 7 человек. Самой пожилой из сегодняшних подтвержденных больных 81 год, самому молодому – 25 лет.
Всего в республике выявлено 1895 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 799 человек. Скончались 12.
ИСТОЧНИК KP.RU