В Мокшане на пожаре погиб мужчина

31 Май 2020 2020-05-31T14:07:54+03:00

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Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 мая в доме по улице Суворова в Мокшане вспыхнул пожар. После ликвидации огня в жилой комнате было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. В доме также проживали родственники погибшего.

При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения проверки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/782282" frameborder="0"></iframe> Пожар в Мокшане унес жизнь мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU