В Мокшане на пожаре погиб мужчина
Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины.
По данным следствия, в ночь с 29 на 30 мая в доме по улице Суворова в Мокшане вспыхнул пожар. После ликвидации огня в жилой комнате было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. В доме также проживали родственники погибшего.
При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения проверки.
Пожар в Мокшане унес жизнь мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU