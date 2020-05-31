2020-05-31T14:07:54+03:00
Происшествия

В Мокшане на пожаре погиб мужчина

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Изменить размер текста:

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины.

По данным следствия, в ночь с 29 на 30 мая в доме по улице Суворова в Мокшане вспыхнул пожар. После ликвидации огня в жилой комнате было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения. В доме также проживали родственники погибшего.

При первоначальном осмотре на теле мужчины каких-либо повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причина возгорания будет установлена в ходе проведения проверки.

Пожар в Мокшане унес жизнь мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24