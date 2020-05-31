В Пензенской области стартует акция «Здравствуй, лето. Лето без опасности»

31 Май 2020 2020-05-31T13:53:43+03:00

Она будет проходить с 1 по 7 июня

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К участию в акции, организованной службой Детского телефона доверия, приглашаются учащиеся и воспитанники образовательных организаций Пензенской области, их родители и педагоги.

Семейные команды могут попробовать свои силы в викторине «Турнир доверия». Вопросы будут размещены на сайте ППМС центра Пензенской области, ppms.edu-penza.ru, и в группе «Областные Акции и Конкурсы ДТД» в сети «ВКонтакте».

В течение всего периода проведения Акции дети смогут «Передать привет другу» (например, своим приятелям, друзьям, одноклассникам, а также педагогам, бабушкам, дедушкам, другим родственникам) в виде фотографии.

«Шпаргалки на лето» содержат важнейшие правила и советы о том, как провести летние каникулы безопасно для жизни и здоровья.

Также 1 июня Детский телефон доверия в системе образования Пензенской области подведет итоги областной Акции «Дома скучно не будет!» и областного конкурса рисунков «Детский телефон доверия. Доверяю себе и другим!».

ИСТОЧНИК KP.RU