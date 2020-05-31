Муниципальные служащие Пензы вышли на субботник

31 Май 2020 2020-05-31T11:39:31+03:00

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В благоустройстве города приняли участие специалисты администрации Пензы и четырех районов. Сотрудники управлений: транспорта и связи, архитектуры и градостроительства, муниципального имущества, образования, культуры, финансового, капитального строительства, Комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике, по делам ГОЧС МУП и другие.

Наводился порядок на окраинах города, вырубались поросли, ликвидировались свалки. Было покрашено ограждение на Мироносицком кладбище, выполнена планировка газонов на набережной реки Суры.

Работы по благоустройству проводились в районе подвесного моста, набережной реки Пензы, на территории зоны отдыха и конечной остановке транспорта на острове Пески, участке между Мироносицким кладбищем и частным сектором, зеленой зоне по ул. Ломовская/Тухачевского, на велотреках по улицам Ухтомского и Клары Цеткин, у пруда в районе 6-й Гор.больницы и за стадионом «Спартак», сквере «Химмашевский», лесополосе от проходной областной больницы до ул. Маршала Крылова.

ИСТОЧНИК KP.RU