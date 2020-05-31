31 Май 2020 2020-05-31T10:15:12+03:00

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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о мошенничестве 26-летний гражданин. Он пояснил, что работал в студии тату и познакомился с клиентом, с которым впоследствии на протяжении трёх месяцев общался в социальной сети.

Новый знакомый рассказал, что знает, как сделать выгодную ставку на спортивное событие через букмекерскую компанию. Клиент убедил молодого человека, что сам вложит 15 тыс. рублей, а ему нужно будет добавить только 10 тыс. рублей. Выигрыш обещал поделить пополам. Гражданин перевёл со счёта своей банковской карты указанную сумму. Спустя полчаса он решил не рисковать и попросил вернуть средства. Знакомый пообещал сделать это, однако слова не сдержал и внёс заявителя в «чёрный список». Молодой человек понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по городу Пензе установили причастность к совершению преступления 26-летнего жителя Ртищево Саратовской области. Он признался, что никакие ставки делать не собирался и обманул потерпевшего, чтобы завладеть его деньгами, которые потратил на личные нужды.

По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензеской области,в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU