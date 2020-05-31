2020-05-31T09:15:01+03:00
Общество

В центре Пензы после рейда закрыли четыре магазина и кафе

Сотрудники полиции составили три протокола о нарушении режима самоизоляции
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Фото: Пресс-служба Администрации ПензыФото: Пресс-служба Администрации Пензы
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В Ленинском районе проведен межведомственный рейд с целью выявления и пресечения деятельности предприятий торговли и услуг, нарушающих требования постановления Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

Всего обследовано 29 предприятий торговли и сферы услуг на улицах Пушкина, Плеханова, Сборной. В ходе мониторинга выявлены факты осуществления деятельности в четырех магазинах и одном кафе. Сотрудником отдела полиции № 1 УМВД России по городу Пензе составлено три административных протокола за нарушение режима самоизоляции.

Руководителям предприятий торговли и услуг разъяснены требования нормативных актов при введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области и указано на неукоснительное соблюдение санитарных норм с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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