Недобросовестных подрядчиков надо штрафовать

31 Май 2020 2020-05-31T08:51:52+03:00

Реализацию в Пензе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» обсудили в субботу, 30 мая

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В рамках национального проекта в 2020 году ремонт дорог и тротуаров плнируется на 58 улицах областного центра. Общая протяжённость составит 57,5 км, затраты 986 700 000 рублей.

В настоящее время работы ведутся на 38 объектах. По гарантии ремонтируются дороги на улицах: Кирова, Славы, Тернопольская, 8 Марта, Мира, Попова, Захарова, Пушкина, Бакунина, проспект Победы. Губернатор Иван Белозерцев потребовал жестче контролировать качество выполняемых работ и сроки.

«Культуры проведения ремонта нет. По улице Суворова я остановил работы, потому что дорожники хотели всё закатать в асфальт. Суворова – это центральная магистраль, надо соблюдать технологии, делать, как положено, с применением самых современных материалов, чтобы было долговечно и красиво. Необходимо приводить в порядок и дорогу, и тротуары, и световые опоры», - поставил задачи глава региона.

«Не стоит призывать к соблюдению требований, раз это не помогает. Недобросовестных дорожных подрядчиков надо штрафовать», - нацелил он.

Также Иван Белозерцев поручил заблаговременно формировать планы на перспективу.

«Городские службы должны совершить объезд территорий, провести мониторинг их состояния, определить, где необходимо сделать ямочный ремонт, запланировать такие работы. Нужно заранее готовить проектно-сметную документацию на ремонт дорог, который мы будем проводить в следующие годы», отмечает пресс-служба Правительства Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU