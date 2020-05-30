Новый корпус Детской больницы в Мордовии будут строить в две смены

30 Май 2020 2020-05-30T20:51:18+03:00

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Среди них – поликлиника Республиканского онкологического диспансера. Здание уже построено, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные работы и благоустройство территории. Владимир Сушков поручил до 1 июля объявить торги на закупку медицинского оборудования.

Еще один объект, возводимый в рамках национального проекта «Здравоохранение» - хирургический корпус Детской республиканской клинической больницы. Владимир Сушков ознакомился с ходом подготовительных работ на строительной площадке: организацией подъездных путей, временного электроснабжения, установкой ограждения, и выполнением земляных работ. Для ускорения строительства Председатель Правительства Мордовии поручил организовать работу на объекте в две смены.

ИСТОЧНИК KP.RU