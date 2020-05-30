В Пензе отремонтируют подвесной мост через Суру
Напомним вам, что реконструкция ведется с 2016 года. Проект позволит создать площадки для отдыха и детей, и взрослых. На новой набережной будут предусмотрены площади для занятия стритболом, настольным теннисом, скейтбордингом. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.
Глава региона отметил, что к благоустройству набережной необходимо привлекать представителей бизнеса.
- Разработайте предложения, чтобы поставить летние кафе, палатки и предложить их в сезонную аренду предпринимателям, - нацелил он.
Особое внимание Иван Белозерцев обратил на необходимость ремонта подвесного моста.
- Мост необходимо покрасить, предусмотреть подсветку и асфальтировку покрытия. Как бы сложно не было, средства надо изыскивать, - поручил губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU