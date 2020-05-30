В Пензе отремонтируют подвесной мост через Суру

30 Май 2020 2020-05-30T20:39:38+03:00

По поручению губернатора объект будет включен в программу капитального ремонта городской набережной

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Напомним вам, что реконструкция ведется с 2016 года. Проект позволит создать площадки для отдыха и детей, и взрослых. На новой набережной будут предусмотрены площади для занятия стритболом, настольным теннисом, скейтбордингом. Для маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Глава региона отметил, что к благоустройству набережной необходимо привлекать представителей бизнеса.

- Разработайте предложения, чтобы поставить летние кафе, палатки и предложить их в сезонную аренду предпринимателям, - нацелил он.

Особое внимание Иван Белозерцев обратил на необходимость ремонта подвесного моста.

- Мост необходимо покрасить, предусмотреть подсветку и асфальтировку покрытия. Как бы сложно не было, средства надо изыскивать, - поручил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU