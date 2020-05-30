В Мордовии подтвердились еще 40 случаев заболевания коронавирусом

30 Май 2020 2020-05-30T15:06:55+03:00

Девять из них - в Саранске

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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 40 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба, из них 13 случаев зафиксировано в Зубово-Полянском районе, девять – в Саранске, семь – в Рузаевском районе, три – в Чамзинском районе. По одному случаю коронавируса выявлено в Атюрьевском, Атяшевском, Большеберезниковском, Ичалковском, Старошайговском, Лямбирском, Краснослободском, Ромодановском районах.

14 человек из числа новых больных старше 60 лет. Двое моложе 30 лет, в том числе и ребенок семи лет. Самой пожилой – 85 лет.

Всего в республике выявлено 1860 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 777 человек. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU