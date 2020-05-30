Пензенский кофеман может лишиться свободы за кражу в магазине
Проводится проверка
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В пензенскую полицию обратилась представитель торговой организации, которая рассказала, что некий мужчина пытался украсть из магазина в Спутнике семь упаковок кофе, но был задержан охраной и передан участковому. Сумма ущерба составила 3 102 рубля.
Полиция установила личность задержанного – им оказался 49-летний житель Пензы, привлекавшийся к уголовной ответственности. Он признался в содеянном.
ИСТОЧНИК KP.RU