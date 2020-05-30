Военнослужащие Заречного записали видеоэкскурсию по своей части

30 Май 2020 2020-05-30T14:38:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии этого праздника росгвардейцы записали видео экскурсию по войсковой части ВНГ РФ города Заречный для детей военнослужащих.

В комнате Боевой славы военнослужащий Росгвардии рассказал об истории формировании части. Так согласно постановлению Правительства СССР, в 1958 году на территории Пензенской области был построен государственный завод, в связи с чем 24 мая 1958 года был подписан приказ о формировании его охраны.

- Первоначально на военнослужащих части возлагалась задача по охране особо важного государственного объекта. Позже, когда Заречный приобрел статус закрытого города, был взят под охрану периметр, - объяснил детям начальник клуба войсковой части капитан Вадим Родионов.

Юным слушателям рассказали и о кинологической службе. Они узнали, что собаки в Заречном патрулируют город вместе с военными. Кроме того, в части есть четвероногие, натренированные для минно-розыскных работ.

- Данный вид работы с детьми для нас новый. К сожалению, сейчас мы не можем пригласить их на настоящую экскурсию в часть, поэтому устроили виртуальную. Мы постарались рассказать ребятам об истории возникновения части, ее традициях, задачах, возложенных на военнослужащих. Дети должны увидеть, что их родители являются достойным примером мужества, верного исполнения долга. От них во многом зависят социальная стабильность, спокойствие, - сказал заместитель командира войсковой части ВНГ РФ по работе с личным составом подполковник Алексей Латыш.

ИСТОЧНИК KP.RU