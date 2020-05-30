Житель Пензенской области отдал мошенникам почти полмиллиона рублей

30 Май 2020 2020-05-30T13:33:32+03:00

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Жители Пензенской области продолжают плясать под дудку мошенников: 30-летний мужчина из Нижнего Ломова лишился крупной суммы денег, поверив позвонившему ему незнакомцу. Тот назвался представителем службы безопасности банка и сообщил о попытках несанкционированного списания с карт гражданина, между делом уточнив, а не держит ли горожанин счета в других банках. Когда тот подтвердил это, «сотрудник службы безопасности» ответил, что стоит ожидать звонка и из другого финансового учреждения.

Так и случилось: якобы представитель второго банка связался с потерпевшим через мобильный мессенджер и попросил сообщить цифровые коды из смс под предлогом блокировки несанкционированного доступа к его счету. Мужчина послушно передал всю запрашиваемую информацию. И с его счета тут же списали 119 тысяч рублей.

После этого с ним связался сотрудник первого банка и сказал, что собеседнику нужно снять со счета своей карты 135 тысяч рублей и перевести эти деньги на номер мобильного телефона. Тот подчинился.

Похоже, в этот момент мошенники поняли, что жертва готова сделать все, что от нее попросят. И велели обратиться в отделение третьего банка, оформить кредит, а полученные деньги перевести на счет, который продиктовал звонивший. И в третий раз житель Нижнего Ломова сам себя наказал. Он взял в банке кредит в размере 216 тысяч рублей и перечислил его по реквизитам, которые ему назвали. Позже он объяснил полицейским, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU