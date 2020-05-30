Из Пензы в Москву можно добраться на двухэтажном поезде

30 Май 2020 2020-05-30T13:10:21+03:00

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Новый подвижной состав будет курсировать в составах двухэтажных фирменных поездов Самара-Москва, Пенза-Москва и Ижевск-Москва.

Двухэтажные вагоны имеют двухместную компоновку купе, оборудованы системами контроля безопасности и связи, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, душем, гладильной доской и другими удобствами, системами поддержания микроклимата, системой очистки и обеззараживания воздуха.

Оформить проездные документы можно будет в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU