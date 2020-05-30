2020-05-30T12:58:01+03:00
Общество

Пензенские медики смогут бесплатно получить земельные участки

Их можно будет использовать для строительства или ведения личного подсобного хозяйства
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Иван Белозерцев внес в Законодательное собрание региона законопроект, в соответствии с которым медицинские работники ряда специальностей будут наделены правом на получение земельного участка в безвозмездное пользование. Уже определен список районов, в которых будет выделена земля для этих целей. По условиям законопроекта, медработник должен проживать в том муниципальном образовании, в котором работает.

Другая часть законопроекта касается многодетных семей Заречного. В случае принятия закона они смогут выбирать месторасположение земельного участка, который им безвозмездно предоставляется в собственность, для строительства дома в ЗАТО или в областном центре.

Напомним, правом бесплатного получения участка наделяются многодетные семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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