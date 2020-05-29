В Мордовии подтвердились еще 44 случая заболевания коронавирусом

29 Май 2020 2020-05-29T17:10:41+03:00

Большая часть новых пациентов – люди от 50 до 60 лет

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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 44 новых случая заболевания. По данным регионального оперштаба по ситуации с коронавирусом, в числе новых заболевших – жители Дубенского района (10), г.о. Саранск (8), Ардатовского и Рузаевского районов (по 6), Кочкуровского (3). В Кадошкинском, Чамзинском, Лямбирском районах выявлено по два случая заболевания. В Большеберезниковском, Атяшевском, Краснослободском, Старошайговском, Зубово-Полянском районах – по одному.

Среди новых подтвержденных случаев самую значительную группу – 18 пациентов – составляют люди в возрасте от 50 до 60 лет. Старше 60 лет – девять человек, моложе 30 лет – один. Самой пожилой из новых больных 90 лет, самой молодой – 29 лет.

Всего в республике выявлено 1820 случаев COVID-19. Полностью выздоровели 738 человек. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU