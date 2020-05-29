2020-05-29T16:50:06+03:00
Спорт

Хоккеист Александр Кожевников подарил пензенскому Музею спорта свои краги и бейсболку

Церемония передачи экипировки состоялась сегодня во Дворце единоборств «Воейков»
Анна ЧЕРНАЯ
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Коллекцию Музея спорта Пензенской области пополнили хоккейные краги воспитанника пензенской школы хоккея, ставшего двукратным олимпийским чемпионом по хоккею, Александра Кожевникова, и бейсболка хоккейного клуба «Спартак», в котором он играл в 1977-1986 годах. Это событие прошло в преддверии юбилейной даты – 45-летие дебюта Александра Кожевникова в составе ХК «Дизелист».

На церемонии Александр Викторович поделился своими воспоминаниями о его первом хоккейном сезоне:

- Нас заставляли учиться «кататься»: Ватутин (Ватутин Анатолий – советский хоккеист, тренер ХК «Дизелист») дал мне персональное задание: «Катайся за лучшим игроком, не давай ему принять шайбу». Я его до такой степени докатал, что потом на их скамейке оказался», - вспомнил Александр Кожевников. - Это было с «Нижним Тагилом», первая игра была с ними.

Теперь история его побед благодаря новым экспонатам станет ближе и нагляднее для пензенских юных спортсменов, которые только начинают свой путь к Олимпийским вершинам.

- Хорошо, что музей такой классный, что дети могут прийти и посмотреть. Чтобы у них была гордость за свой город. И они начнут заниматься хоккеем, баскетболом и не только, – отметил Александр Кожевников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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