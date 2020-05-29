2020-05-29T16:15:56+03:00
Общество

В Пензе пустят автобус между Западной поляной и центром города

Речь об этом зашла вчера в ходе приема граждан, который провел Иван Белозерцев в режиме видеоконференцсвязи
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В числе первых к губернатору обратились жительницы Кузнецкого района Ольга Полковникова и Ольга Ефимова. Они рассказали, что жители рабочего поселка Верхозим частично привели в порядок двор на улице Овражной, и попросили включить этот объект в программу «Формирование комфортной городской среды на территории Пензенской области» для дальнейшего благоустройства. Глава районной администрации Валерий Костин ответил, что указанный двор внесен в программу на следующий год. На благоустройство двора будет выделено более двух с половиной миллионов рублей.

Жительница села Воскресеновка Галина Сидоренко попросила содействия в установке на территории села памятника землякам, погибшим в Великой Отечественной войне. Скульптуру пожилая женщина и её сын приобрели и доставили на собственные средства, требуется помощь в привязке к местности, подготовке постамента и благоустройстве соответствующего участка. Кроме того, Галина Михайловна обратилась с просьбой заасфальтировать в селе две главные дороги, построить очистные сооружения и дополнительную трансформаторную будку.

Губернатор пообщал оказать поддержку в решении вопросов.

Житель Пензы Саид Абубакиров предложил пустить автобус между Западной поляной и центром Пензы. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал, что переговоры с перевозчиком о запуске транспорта большой вместимости по маршруту №1 уже ведутся. Есть предварительная договорённость, что с сентября автобус будет курсировать от городской больницы №4 до улицы Совхоз-техникум.

- Надо, чтобы автобусов было больше. Вопрос абсолютно правомерен, ищите решение, - подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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