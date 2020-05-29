На месте будущего ФОКа в Каменке заложили капсулу с письмом потомкам
Сегодня в Каменке в основании будущего ФОКа заложили капсулу с письмом потомкам. В тексте послания, в частности, говорится: «Мы желаем, чтобы вы были здоровы и счастливы. Данный спортивный объект создавался с тем, чтобы новые поколения могли заниматься физкультурой и спортом в достойных условиях».
Во время торжественной церемонии к присутствующим обратился губернатор Иван Белозерцев:
- Средства на строительство этого ФОКа выделены по федеральной программе. Это делается для того, чтобы наша молодежь занималась физкультурой и спортом. Чтобы ребята росли сильными, здоровыми, физически развитыми, чтобы была обеспечена занятость детей. Чтобы также взрослые могли заниматься на этой площадке после работы.
К строительству объекта приступили в начале мая. Вместимость будущего фотка составит более 200 мест. Учреждение станет тренировочной базой для футбольного клуба «Дорожник».
ИСТОЧНИК KP.RU