2020-05-29T14:33:48+03:00
Здоровье

Поликлиника больницы имени Н.Н. Бурденко снова начнет принимать пациентов

К привычной работе – но с рядом ограничений – учреждение вернется с 1 июня
Анна ЧЕРНАЯ
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С понедельника поликлиника Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко снова начнет осуществлять прием плановых пациентов.

Администрация лечебного учреждения обращает внимание на необходимость соблюдения мер безопасности. Приём будет осуществляться строго по дате и времени, указанному в направлении. При себе необходимо иметь результаты обследований.

Обращаться на прием к врачам-специалистам нужно при отсутствии признаков респираторного заболевания (повышение температуры, кашель, насморк и т.д.) и при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

Во избежание скученности пациентов в коридорах, администрация просит приезжать на приём строго к назначенному времени, а не заблаговременно за несколько часов. В качестве сопровождения просят брать только одного человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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