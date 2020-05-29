2020-05-29T13:42:40+03:00
Происшествия

Мошенница из Тамбовской области обманула пензенских продавцов на 20 тысяч рублей

Женщина сумела воспользоваться одной и той же схемой в нескольких магазинах
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области
Изменить размер текста:

В пензенскую полицию обратилась представитель торговой организации, которая сообщила, что неизвестная женщина обманула продавца магазина на улице Терновского, завладев 5000 рублей. При просмотре записей с камер наблюдения правоохранители установили личность предполагаемой преступницы – 30-летней жительницы Тамбовской области, которая приехала в Пензу якобы для изучения вопроса об открытии ярмарки верхней одежды. Однако действующий режим повышенной готовности нарушил ее планы.

Гостья региона посетила один из торговых центров в Первомайском районе. В отделе оптики женщина попросила продать ей контейнер для контактных линз стоимостью 160 рублей и попыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Сотрудница оптики попросила у покупательницы мелочь для удобства расчета. Женщина отдала продавцу 60 рублей мелочью, дождалась сдачу в размере 4900 рублей и ушла, оставив крупную купюру, которой пыталась расплатиться изначально, также у себя.

После этого гражданка провернула такой же трюк еще в нескольких магазинах. Общая сумму ущерба составила почти 20 тысяч рублей. Вырученные деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мордовии подтвердились еще 44 случая заболевания коронавирусом
Хоккеист Александр Кожевников подарил пензенскому Музею спорта свои краги и бейсболку
В Пензе пустят автобус между Западной поляной и центром города
На ГПЗ-24 и в Терновке сегодня на несколько часов отключат свет
На месте будущего ФОКа в Каменке заложили капсулу с письмом потомкам
Поликлиника больницы имени Н.Н. Бурденко снова начнет принимать пациентов
Мошенница из Тамбовской области обманула пензенских продавцов на 20 тысяч рублей
Саранские прихожане не смогут пойти в храмы на Троицу
Глава пензенского парламента Валерий Лидин празднует день рождения
ВТБ на 80% увеличил число пользователей новых пакетов услуг РКО
Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления
Пензенские волонтеры продолжают раздавать маски на улицах города
В Пензенской области самые дешевые в округе хлеб, молоко и овощи
Бойцы пензенского ОМОН сдали экзамен на право ношения черного берета
В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика
Клиенты ВТБ получат 200 млн рублей на погашение ипотеки в рамках электронного взаимодействия с ПФР
В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей