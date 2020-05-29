Мошенница из Тамбовской области обманула пензенских продавцов на 20 тысяч рублей

29 Май 2020 2020-05-29T13:42:40+03:00

Женщина сумела воспользоваться одной и той же схемой в нескольких магазинах

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В пензенскую полицию обратилась представитель торговой организации, которая сообщила, что неизвестная женщина обманула продавца магазина на улице Терновского, завладев 5000 рублей. При просмотре записей с камер наблюдения правоохранители установили личность предполагаемой преступницы – 30-летней жительницы Тамбовской области, которая приехала в Пензу якобы для изучения вопроса об открытии ярмарки верхней одежды. Однако действующий режим повышенной готовности нарушил ее планы.

Гостья региона посетила один из торговых центров в Первомайском районе. В отделе оптики женщина попросила продать ей контейнер для контактных линз стоимостью 160 рублей и попыталась расплатиться пятитысячной купюрой. Сотрудница оптики попросила у покупательницы мелочь для удобства расчета. Женщина отдала продавцу 60 рублей мелочью, дождалась сдачу в размере 4900 рублей и ушла, оставив крупную купюру, которой пыталась расплатиться изначально, также у себя.

После этого гражданка провернула такой же трюк еще в нескольких магазинах. Общая сумму ущерба составила почти 20 тысяч рублей. Вырученные деньги злоумышленница потратила на личные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU