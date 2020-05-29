Саранские прихожане не смогут пойти в храмы на Троицу

29 Май 2020 2020-05-29T12:57:22+03:00

Также 6 и 7 июня будет запрещено посещение городских кладбищ

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Вчера в Администрации Саранска состоялось заседание городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Напоминаем, что на территории Мордовии по-прежнему действует режим повышенной готовности, в связи с чем жители по-прежнему обязаны соблюдать меры предосторожности.

6 и 7 июня, в Родительскую субботу и Троицу, в Саранске будут действовать ограничения, аналогичные предпринятым на Пасху. В частности, горожанам снова запретят посещать кладбища.

- Считаю введение таких мер необходимостью. Понятно, что кто-то будет критиковать, но напоминаю в очередной раз: ситуация в Саранске с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается очень и очень напряженной. Незачем подвергать себя лишний раз риску, - подчеркнул Глава города Петр Тултаев.

Также в эти дни посещение храмов в столице Мордовии будет ограничено. На службу допустят только непосредственно задействованных в организации богослужений граждан . Такое решение было утверждено совместно с Саранской епархией.

В настоящее время рассматривается вопрос об отмене 6 и 7 июня дачного маршрута № 142Д, следующего в направлении городского кладбища №4. На прилегающих к городским кладбищам участках будет введено ограничение движения.

На заседании городского оперативного штаба особо было подчеркнуто, что 7 июня в Саранске, в том числе и в селе Напольная Тавла, массовых мероприятий, приуроченных празднованию православного праздника, не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU