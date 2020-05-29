2020-05-29T12:03:44+03:00
Общество

Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления

Дмитрий Матушкин рассказал им о ходе расследования уголовного дела
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
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Вчера руководитель пензенского СУ СК встретился с родителями девочки 2006 года рождения, убитой несколькими днями ранее. Напомним, что тело девочки было найдено в лесополосе в микрорайоне Тепличный.

Дмитрий Матушкин рассказал родителям подростка о ходе расследования уголовного дела. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании житель Засечного 1978 года рождения был задержан и сейчас заключен под стражу.

Глава СУ СК по Пензенской области пообещал семье, в которой воспитываются еще двое детей, поддержку. Также помощь родителям погибшей уже оказала первичная профсоюзная организация управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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