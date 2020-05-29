Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления
Вчера руководитель пензенского СУ СК встретился с родителями девочки 2006 года рождения, убитой несколькими днями ранее. Напомним, что тело девочки было найдено в лесополосе в микрорайоне Тепличный.
Дмитрий Матушкин рассказал родителям подростка о ходе расследования уголовного дела. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании житель Засечного 1978 года рождения был задержан и сейчас заключен под стражу.
Глава СУ СК по Пензенской области пообещал семье, в которой воспитываются еще двое детей, поддержку. Также помощь родителям погибшей уже оказала первичная профсоюзная организация управления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Убийство 14-летней девочки в Пензе»