Родители убитой в Пензе девочки встретились с главой местного Следственного управления

29 Май 2020 2020-05-29T12:03:44+03:00

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Вчера руководитель пензенского СУ СК встретился с родителями девочки 2006 года рождения, убитой несколькими днями ранее. Напомним, что тело девочки было найдено в лесополосе в микрорайоне Тепличный.

Дмитрий Матушкин рассказал родителям подростка о ходе расследования уголовного дела. Подозреваемый в убийстве и изнасиловании житель Засечного 1978 года рождения был задержан и сейчас заключен под стражу.

Глава СУ СК по Пензенской области пообещал семье, в которой воспитываются еще двое детей, поддержку. Также помощь родителям погибшей уже оказала первичная профсоюзная организация управления.

ИСТОЧНИК KP.RU