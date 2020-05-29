Пензенские волонтеры продолжают раздавать маски на улицах города

29 Май 2020 2020-05-29T11:41:04+03:00

Акция будет продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации в регионе

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В среду волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» раздали пензенцам более 400 масок на улице Московской.

Напомним, рраспространение средств защиты проводится с 12 мая по поручению губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. За время акции было роздано более 7000 масок.

Планируется, что данная акция будет продолжена до момента улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU