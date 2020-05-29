В Пензенской области самые дешевые в округе хлеб, молоко и овощи

29 Май 2020 2020-05-29T10:50:09+03:00

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По официальным данным мониторинга потребительских цен в Пензенской области среди субъектов Приволжского федерального округа выявлены минимальные потребительские цены на ряд продуктов. В частности, речь идет о мороженой рыбе (один килограмм в регионе в среднем стоит 133,18 рублей), на молоко питьевое цельное стерилизованное жирностью 2,5% - 3,2% (цена за литр - 62,45 рублей).

Также в области самый дешевый среди субъектов Приволжского федерального округа сахар-песок, стоимость 1 кг - 30,8 рублей. Также в области отмечены самые низкие потребительские цены на хлеб и овощную группу. В регионе стоимость 1 кг капусты белокочанной свежей составила 18,92 рублей, лука репчатого - 36,52 рублей, моркови - 28,01 рублей. Стоимость 1 кг хлеба и булочных изделий из пшеничной муки первого и второго сортов составила - 41,78 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU