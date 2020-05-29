Бойцы пензенского ОМОН сдали экзамен на право ношения черного берета

29 Май 2020 2020-05-29T09:12:57+03:00

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Черный берет – символ мужества и отваги, получить который можно лишь одним способом – сдав экзамен. В очередной раз такое испытание, в котором приняли 16 бойцов ОМОН Росгвардии, состоялось полигоне войсковой части недалеко от посёлка Леонидовка.

Экзамен проходил в несколько этапов: во время первого кандидатам на получение беретов необходимо было совершить пятикилометровый марш-бросок с препятствиями и выполнением заданий. При этой бойцы были одеты в полный комплект боевой выкладки, включая бронежилет, каску и оружие. После этого без отдыха силовики прошли огненно-штурмовую полосу, провели скоростную стрельбу из пистолета Макарова шестью патронами с расстояния 10 метров. На третьем этапе для спецназовцев подготовлена специальная штурмовая полоса, включающая семнадцать различных элементов.

По итогу экзамена 13 бойцов удостоились права ношения черного берета. В торжественной обстановке были оглашены фамилии успешно выдержавших все испытания. Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области полковник Игорь Белов поздравил сотрудников с удачным завершением серьёзных испытаний.

- Сегодня вы показали прекрасные результаты и высокий уровень подготовки. Этого невозможно было бы добиться без ежедневного труда, упорных тренировок и силы духа. Те, кто получил черный берет, приобрели дополнительную ответственность и обязанности: теперь вы должны быть образцом для своих товарищей, - сказал Игорь Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU