В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика
По данным следствия, ЧП произошло вечером 3 мая в одном из населенных пунктов Лунинского района. Мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате на ребенке загорелась одежда. С травмами несовершеннолетний проходил лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, где вчера и скончался.
Согласно информации, указанной на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, мальчик решил перелить бензин.
Бессоновским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления было возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU