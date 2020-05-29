В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 10-летнего мальчика

29 Май 2020 2020-05-29T09:02:41+03:00

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По данным следствия, ЧП произошло вечером 3 мая в одном из населенных пунктов Лунинского района. Мальчик 2010 года рождения играл в гараже, где находилась канистра с бензином. В результате на ребенке загорелась одежда. С травмами несовершеннолетний проходил лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде, где вчера и скончался.

Согласно информации, указанной на сайте уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, мальчик решил перелить бензин.

Бессоновским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления было возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU