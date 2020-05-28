В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей
Прививки юным жителям Пензенской области снова делают по вторникам и четвергам.
- При посещении учреждений здравоохранения обязательно наличие маски, визит строго по предварительной записи к назначенному времени, чтобы не допускать скученности, - уточнила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова. - «Мы возвращаемся к плановой иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. В первую очередь это АКДС, то есть против коклюша, дифтерии, столбняка, а также против кори, краснухи, паротита.
В соответствии со схемами иммунизации проводится как вакцинация, так и ревакцинация против заболеваний, включенных в национальных календарь профилактических прививок.
ИСТОЧНИК KP.RU