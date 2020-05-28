2020-05-28T17:32:46+03:00
Здоровье

В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей

Ранее она была приостановлена из-за коронавируса
Анна ЧЕРНАЯ
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Прививки юным жителям Пензенской области снова делают по вторникам и четвергам.

- При посещении учреждений здравоохранения обязательно наличие маски, визит строго по предварительной записи к назначенному времени, чтобы не допускать скученности, - уточнила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова. - «Мы возвращаемся к плановой иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок. В первую очередь это АКДС, то есть против коклюша, дифтерии, столбняка, а также против кори, краснухи, паротита.

В соответствии со схемами иммунизации проводится как вакцинация, так и ревакцинация против заболеваний, включенных в национальных календарь профилактических прививок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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