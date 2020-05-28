2020-05-28T16:54:42+03:00
Происшествия

В Саранске на улице Лодыгина нашли гранату

Опасный предмет со всеми мерами предосторожности был передан правоохранителям для дальнейшей утилизации
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
Изменить размер текста:

В полицию Саранска поступила информация, что работниками промышленного предприятия на улице Лодыгина во время уборки территории был обнаружен предмет, внешне напоминающий гранату РГД-5 с запалом.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МВД, экстренные службы, специалисты инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии. Полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих.

После осмотра правоохранители установили, что это действительно граната, которая подверглась сильной коррозии. С соблюдением всех требований предосторожности боеприпас был помещен во взрывозащитный контейнер и передан в территориальный отдел полиции. В последующем граната будет утилизирована в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области возобновлена плановая вакцинация детей
В Саранске на улице Лодыгина нашли гранату
В Пензе обнаружено новое гнездо орлана-белохвоста
Доверчивость без границ стоила жителю Пензы более полумиллиона
Иван Белозерцев указал на необходимость повышения квалификации тренеров пензенского «Дизеля»
Заключение договора энергоснабжения доступно на сайте ООО «ТНС энерго Пенза»
Премия по просьбе Прокуратуры Мордовии
В Мордовии подтвердились еще 49 случаев заболевания коронавирусом
Владимир Волков: «В некоторых районах работу дорожников можно оценить лишь на тройку с плюсом»
В Пензе девять лжегазовщиков взяты под стражу
ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
Надежно оберегают рубежи России
На неровной дороге нештатно сработало взрывное устройство
Надежда Леснякова: «Вначале даже остолбенела, но было очень приятно!»
В Пензе выявили нарушителей режима самоизоляции
Автобус по Юго-Западному шоссе Саранска начнет ходить уже завтра
Пензенские росгвардейцы помогли потерявшейся пенсионерке вернуться домой
Герой обороны Севастополя контр-адмирал Истомин
В Саранске выявили еще 15 случаев заболевания коронавирусом
Иван Белозерцев поздравил библиотекарей с профессиональным праздником
«Последний звонок» в Пензенской области прозвенит на просторах интернета