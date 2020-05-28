В Саранске на улице Лодыгина нашли гранату

28 Май 2020 2020-05-28T16:54:42+03:00

Опасный предмет со всеми мерами предосторожности был передан правоохранителям для дальнейшей утилизации

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В полицию Саранска поступила информация, что работниками промышленного предприятия на улице Лодыгина во время уборки территории был обнаружен предмет, внешне напоминающий гранату РГД-5 с запалом.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МВД, экстренные службы, специалисты инженерно-технической группы ОМОН регионального Управления Росгвардии. Полицейские предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности окружающих.

После осмотра правоохранители установили, что это действительно граната, которая подверглась сильной коррозии. С соблюдением всех требований предосторожности боеприпас был помещен во взрывозащитный контейнер и передан в территориальный отдел полиции. В последующем граната будет утилизирована в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU