2020-05-28T16:42:05+03:00
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В Пензе обнаружено новое гнездо орлана-белохвоста

Данный вид птиц занесен в Красную книгу
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба Минлесхоза Пензенской областиФОТО: Пресс-служба Минлесхоза Пензенской области
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Специалисты Минлесхоза Пензенской области продолжают работать над сохранением и изучением редких животных. В этом месяце в черте Пензы было обнаружено новое место гнездования орлана-белохвоста. На момент обследования в гнезде находились два оперившихся птенца.

Орлан-белохвост - самый крупный представитель хищных птиц, гнездящихся в Пензенской области. Самец и самка имеют одинаковую окраску оперения. Характерная особенность летящей птицы - прямоугольный силуэт крыльев, относительно маленькая голова и широкий короткий хвост, у взрослых птиц он чисто белый. Клюв взрослой птицы желтый, глаза охристые.

Минлесхоз Пензенской области напоминает, что за уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орлана-белохвоста составит 100 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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