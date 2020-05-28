Иван Белозерцев указал на необходимость повышения квалификации тренеров пензенского «Дизеля»

28 Май 2020 2020-05-28T16:31:51+03:00

Несмотря на успехи в прошлом сезоне, хоккейному клубу, по мнению губернатора, еще есть, над чем работать

Изменить размер текста: A A

Сегодня Иван Белозерцев провел встречу с представителями ХК «Дизель». В прошедшем сезоне клуб выступал в Кубке Шелкового пути, где занял восьмое место в «Конференции 1», где участвовало 18 команд.

Также впервые за последние пять лет пензенская команда вышла в плей-офф. В завершившемся сезоне она провела 54 матча, в которых набрала 61 очко. В основное время ХК «Дизель» одерживал победы в 23 матчах, еще два были выиграны в овертайме или серии буллитов.

Иван Белозерцев отметил, что в последнем сезоне команда сработала лучше, чем в предыдущих, и указал на ряд ошибок.

- Недорабатываем на старте, надо делать соответствующие выводы, повышать уровень квалификации тренерского состава, - нацелил он, давая конкретные поручения должностным лицам.- Надо побеждать, бороться за первое место ещё более активно. Повышать посещаемость хоккейных матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU