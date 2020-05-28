2020-05-28T15:57:34+03:00
Общество

Премия по просьбе Прокуратуры Мордовии

Стимулирующие выплаты работникам медицинской организации сделаны на общую сумму 1,7 миллиона рублей
Виктор ВИКТОРОВ
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Медицинский работник одевает защитную маску.Медицинский работник одевает защитную маску.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Прокуратура Краснослободского района Республики Мордовия провела проверку гарантированных Правительством Российской Федерации специальных выплат врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, а также водителям скорой медицинской помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.

Установлено, что, вопреки требованиям закона, надбавки стимулирующего характера не были выплачены 43 медицинским и иным работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краснослободская центральная районная больница».

По данному факту прокурором района руководителю медицинского учреждения внесено представление с требованием произвести необходимые выплаты.

По результатам рассмотрения представления прокурора трудовые права работников учреждения восстановлены, им выплачены причитающиеся стимулирующие выплаты на сумму 1,7 млн рублей, отмечает пресс-служба Прокуратуры Республики Мордовия.

Проверки на данном направлении продолжаются. Соблюдение прав работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат находится на контроле прокурора Республики Мордовия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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