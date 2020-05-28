В Мордовии подтвердились еще 49 случаев заболевания коронавирусом

28 Май 2020 2020-05-28T15:49:24+03:00

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В Мордовии за последние сутки было зарегистрировано 49 новых случаев заболевания. По данным регионального оперштаба, 14 новых случаев зафиксировано в Саранске, 11 - в Ардатовском районе, восемь - в Рузаевском районе, по четыре - в Ичалковском и Атяшевском районах, два - в Дубенском районе. В Инсарском, Атюрьевском, Ковылкинском, Краснослободском, Лямбирском, Чамзинском районах было подтверждено по одному случаю заболевания.

18 человек из новых выявленных больных старше 60 лет; шестеро - моложе 30 лет. Самой пожилой – 83 года, самой юной - 11 лет. Всего в республике выявлено 1776 случаев COVID-19. Полностью выздоровел 636 человека. Скончались 12.

ИСТОЧНИК KP.RU