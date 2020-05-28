2020-05-28T14:05:23+03:00
Общество

Владимир Волков: «В некоторых районах работу дорожников можно оценить лишь на тройку с плюсом»

В среду глава республики провел совещание, на котором была затронут вопрос реализации национальных проектов
Анна ЧЕРНАЯ
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В частности, речь шла о строительстве школ и детских садов, объектов культуры и здравоохранения, переселении из аварийного жилья, благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Обсуждая тему дорожного строительства, Глава Мордовии отметил, что ямочный ремонт, который ведется в Саранске, не везде выполняется качественно.

- Во время объезда города я специально посмотрел, где дорожники приступили к ремонту, - сказал Владимир Волков. - В некоторых местах работу можно оценить всего лишь на тройку с плюсом. Городские власти должны тщательно следить за качеством выполненных работ на каждом участке. Если есть претензии к подрядчику - пусть переделывают!

Глава Мордовии отметил необходимость ужесточения контроля за качеством дорожных работ на всей территории республики. Минстрою региона дано поручение организовать работу стройконтроля на всех объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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