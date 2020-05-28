В Пензе девять лжегазовщиков взяты под стражу

28 Май 2020 2020-05-28T13:49:11+03:00

Пресечена деятельность группы лиц, обвиняемых в обмане 55 пенсионеров на сумму около 900 тысяч рублей

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Сотрудниками управления МВД России по Пензенской области задержаны участники группы, подозреваемые в хищении денежных средств местных жителей под видом продажи газового оборудования.

Злоумышленники искали клиентов среди жильцов домов старой постройки. В случае, если там проживали пожилые люди, они представлялись работниками организации, осуществляющей ремонт и обслуживание газового оборудования. Подозреваемые старались использовать любой предлог, чтобы зайти в помещение, после чего проводили манипуляции с установленными в жилище приборами газоснабжения либо совершали их визуальный осмотр.

Затем пенсионерам сообщали заведомо ложную информацию об обязанности иметь в квартире специализированную систему пожарной безопасности стоимостью от 12 до 30 тысяч рублей. Сообщники убеждали потерпевших, что при выдаче следующей пенсии им будет возвращена полная стоимость приобретаемого товара. А в случае отказа угрожали штрафами или отключением от газоснабжения.

Следственным управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. По информации пресс-службы УМВД РФ по Пензенской области, потерпевшими признаны 55 граждан в возрасте от 59 до 94 лет. Общий ущерб составил около 900 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны 11 подозреваемых. Ими оказались двое жителей Пензы, а также приезжие из Вологодской, Ивановской областей и республики Мордовия. Пятеро из них ранее привлекались к уголовной ответственности.

В настоящее время девятерым участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Предварительное расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU